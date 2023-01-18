Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России за неделю Фото: Shutterstock

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России за неделю.

По его словам, стоит понимать, что рост респираторных заболеваний в текущий период наблюдается ежегодно. Об этом пишет Lenta.ru.

- Во-первых, в это время всегда подъем сезонный респираторных заболеваний, в том числе и ковида. Во-вторых, сейчас у нас были рождественские праздники, дети были на каникулах, взрослые тоже не работали ... и они друг друга заражают, - объяснил доктор.

При этом он посоветовал гражданам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вовремя прививаться.

До этого телеканал "360" сообщал, что за минувшие сутки в России с ковидом попали в больницу 877 человек. Общий прирост случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа составил 4042.

Также "Пятый канал" писал про то, может ли человек заразиться несколькими вирусами одновременно. По словам врача-педиатра Сергея Токарева, это возможно. То есть, человек может одномоментно заболеть тремя вирусами сразу: гриппом, коронавирусом и ОРВИ, убежден он.