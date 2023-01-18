В Госдуме РФ создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межфракционная рабочая группа по государственной политике в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей была создана в Государственной думе РФ, а возглавила группу вице-спикер Анна Кузнецова. Об этом сообщил журналистам в среду, 18 января, сообщил источник в Госдуме РФ.

«Образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей … Возглавила группу заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова», - приводит ТАСС заявление источника, который сообщил, что в состав рабочей группы по сохранению духовно-нравственных ценностей входит 22 депутата от всех фракций.

Кроме того, собеседник уточнил, что в задачи новой рабочей группы входит анализ текущих проблем, а также «основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Группа также будет занимать разработкой предложений по совершенствованию законов и проводить мониторинг их соблюдения.