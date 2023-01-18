Роман Вильфанд рассказал, какой будет вторая половина зимы 2023 года в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Первая половина зимы осталась позади, но впереди самый суровый зимний месяц - февраль. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима 2023 года. Синоптик говорит, что ждать потепления не стоит, череда погодных аномалий, конечно, продолжится, но морозы скоро вернутся.

Такая погода - неоднородная - по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы. Количество оттепелей будет больше, чем обычно. Но и дней, когда морозы опускаются ниже -15 градусов, тоже будут.

В центральной части страны будут плюсовые температуры, а с понедельника, 23 января, придут морозы. Но текущая неделя будет напоминать начало весны, воздух прогреется даже до +2. В понедельник будет аномально высокое давление, небо очистится от облаков.

Роман Вильфанд также подтвердил, что крещенских морозов в этом году не будет. За всю историю метеонаблюдений морозы ниже 15-20 градусов в нынешнем веке были всего два раза. А ниже 25 градусов температура опускалась только в 2006 году.

Февраль ожидается холодным. Морозы придут в Курскую, Белгородскую, Брянскую области. Похолодание затронет часть Ростовской области и Краснодарского края, а также все новые регионы.

На Урале, юге Омской области, юге Тюменской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье ожидаются особые морозы, здесь зима будет довольно суровой. Москву тоже ждет похолодание.

- В центральной части станы будет держаться температура в ночные часы минус 8-13 градусов, а днем - минус 2-7 градусов. Редкими ночами столбики термометров опустятся до -20 градусов, а вот снегопадов почти не ожидается, - сказал метеоролог «Российской газете».

А в среда, 18 января стала самой теплой. В Москву пришло тепло до...+3 градусов. Осадки перешли в смешанную фазу, местами был ледяной дождь, сообщает RT.

А на Крещение, 19 января, температура воздуха в Москве прогреется до отметки +5 градусов, передает "360".