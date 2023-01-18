В Госдуме сообщили, что депутаты не обсуждают вопрос закрытия YouTube

В Госдуме не рассматривают вопрос блокировки YouTube в России. Фото: REUTERS

В российской государственной думе не обсуждается вопрос о закрытии видеохостинга YouTube. Об этом в среду 18 января заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, отметив, что лично он против закрытия в России этого сервиса.

«В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе... Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против», - сказал Попов агентству РИА Новости, отметив, что, несмотря на наличие на видеохостинге нарушающих российское законодательство роликов, его закрытие может существенно ухудшить или понизить качество жизни россиян.

Попов добавил, что сейчас Россия не имеет альтернативной YouTube площадки.

Напомним, в апреле 2022 депутат Государственной думы Алексей Черняк выступил с идеей законодательно запретить американский видеохостинг YouTube на десять лет.

Почему в России могут заблокировать YouTube, читайте здесь на KP.RU. По мнению экспертов, видеохостинг YouTube превратился в инструмент политической манипуляции.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложение запретить законодательно запретить в России американский видеохостинг YouTube, отметив, что у российских законодателей нет цели специально его запретить, ограничить, но есть цель заставить его выполнять российские законы.

Тем временем видеохостинг блокирует ряд российских каналов, в частности, сообщалось, что Youtube заблокировал канал Владимира Соловьева «Соловьев Live».