Кинолог назвала признаки агрессивного настроя у бездомной собаки Фото: "КП" Архив

Случаи, когда бездомные собаки нападают на людей, происходят все чаще.

Кинолог и зоопсихолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина назвала признаки агрессивного настроя у животного и рассказала, что делать. По поведенческим моментам можно понять, что животное намерено напасть.

Явными признаками агрессии является рычание, животное скалит зубы, делает выпады. Тревожным сигналом считает и то, что собака замирает в стойке смирно.

- Если поднимается шерсть и хвост, а положение ушей и морды настороженное, то животное недружелюбно, - отметила кинолог в беседе с «Газетой.ru».

А вот лай и рык не всегда говорит об угрозе. Таким образом животное может сообщать окружающим о своем присутствие, так как некоторые питомцы тоже бывают разговорчивыми.

На Камчатке на ребенка во дворе частного дома. Семилетняя потерпевшая находится в реанимации, сообщает "360".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о том, как необходимо поступать в случае нападения бродячей или домашней собаки. Если владельца такой собаки в случае немотивированной агрессии можно привлечь к ответственности и взыскать с него материальный и моральный ущерб, то в случае с бездомными собаками все сложнее.