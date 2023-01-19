Участники спецоперации смогут вести в школах уроки ОБЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что участники спецоперации на Украине будущем могут быть привлечены к преподаванию в школе. Речь идет о начальной военной подготовки (НВП).

По его словам, стоит понимать, что НВП - это частью предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Об этом рассказал в интервью НТВ.

- Работа со школьниками требует определенного подхода....Но тем не менее я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках спецоперации, могут затем преподавать в школе. Но еще раз: пройдя определенную переподготовку, - заявил руководитель ведомства.

Ранее Минпросвещения РФ объявило, что курс начальной военной подготовки будет преподаваться в рамках предмета ОБЖ. Школьники приобретут военные навыки, научатся оказывать первую медицинскую помощь, смогут ориентироваться на местности. Введение этого предмета в школьную программу - еще один шаг к развитию у подростков патриотизма.