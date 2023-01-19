В Госдуме объяснили, почему Германия готова поставлять танки Киеву только после США Фото: Александр КОЦ

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна готова поставлять Киеву танки, но сделают это только после поставок со стороны США.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, подобное условие связано только с одним – Шольц опасается обвинений в поддержке нацизма. Канцлер Германии боится ответственности и намерен переложить ее на кого-то еще.

- Шольцу вовсе не хочется одному предстать перед судом истории и получить серьезные обвинения в поддержке нацизма, - говорит NEWS.ru депутат.

Именно по этому, по словам Журавлева, канцлер «топчется у дверей, стараясь пропустить туда кого-нибудь первым». Не важно кто это будет: Байден с «Абрамсами» или ЕС с санкциями.

- Он ждет, когда будет на кого ссылаться, чтобы сказать – это не я, - рассуждает парламентарий.