Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 19 января 2023 Фото: REUTERS

Сегодня, 19 января 2023 года, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Информацию об этом подтверждает сервис оповещения о тревогах, а также информируют украинские СМИ.

Воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывают жителей укрыться в бункерах.

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 07:15 по московскому времени. Тем временем, местные власти в своих Telegram-каналах предупреждают жителей об опасности.