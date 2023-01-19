Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 января 2023 8:23

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 19 января 2023

Сигнал воздушной тревоги сработал по всей Украине
Владимир РОМАНЕНКО
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 19 января 2023

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 19 января 2023

Фото: REUTERS

Сегодня, 19 января 2023 года, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Информацию об этом подтверждает сервис оповещения о тревогах, а также информируют украинские СМИ.

Воздушная тревога был объявлена в восточных территориях в районе 11:09 по Москве. Затем в течение 6-7 минут сигнал распространился на всю территорию Украины. Власти субъектов, а также местные издания призывают жителей укрыться в бункерах.

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 07:15 по московскому времени. Тем временем, местные власти в своих Telegram-каналах предупреждают жителей об опасности.