Российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами в Херсоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные Силы России уничтожили в Херсоне склад украинских войск с боеприпасами, в том числе к американской гаубице М777, об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб российской администрации Херсонской области.

«Вчера вечером Вооруженные силы России нанесли по объекту артиллерийский удар, вследствие которого произошла детонация боезапасов», - сказал представитель.

Он уточнил, что в результате огневого поражения все боеприпасы, в том числе к американской гаубице М 777, были уничтожены.

Также он добавил, что подразделение ВСУ понесло потери: 6 единиц автомобильной техники, 12 человек ликвидированы, более 6 человек получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года управление МВД по Херсонской области сообщило, что региональные полицейские задержали двоих мужчин, которые передавали Вооруженным силам Украины сведения о передвижениях российских военных.

Как отмечалось, что 32-летний местный житель задержан еще 11 января 2023 года в Геническе. В его смартфоне найдена переписка, которая подтверждает передачу Киеву данных о расположении личного состава, техники и блокпостов российских Вооруженных сил.

Другой шпион написал явку с повинной в селе Коханы Скадовского района. Мужчина признался, что около 10 раз пересылал знакомому из ВСУ сведения о перемещении и дислокации российских военнослужащих.

Ранее ФСБ России заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.