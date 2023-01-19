Армия России заняла выгодные рубежи на Южно-донецком направлении Фото: ТАСС

На Южно-донецком направлении в ходе наступательных действий Вооруженных сил России были заняты выгодные рубежи, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Южно-донецком направлении в ходе наступления ВС РФ заняты выгодные рубежи», - заявили в ведомстве.

Как отмечалось, были уничтожены более 30 украинских военных и две бронемашины.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года Вооруженные Силы России уничтожили в Херсоне склад украинских войск с боеприпасами, в том числе к американской гаубице М777.

Отмечалось, что вчера вечером Вооруженные силы России нанесли по объекту артиллерийский удар, вследствие которого произошла детонация боезапасов. В результате огневого поражения все боеприпасы, в том числе к американской гаубице М 777, были уничтожены.

Кроме того, подразделение ВСУ понесло потери: 6 единиц автомобильной техники, 12 человек ликвидированы, более 6 человек получили ранения.