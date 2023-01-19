На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме Фото: REUTERS

На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления, об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду из-за теплой погоды», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечалось, что однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно во время вечернего пика, когда генерация может покрыть только три четверти потребления.

Отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года на Украине сохраняется дефицит существенный дефицит в энергосистеме, а также продолжаются ограничения в подаче энергии.

Уточнялось, что ограничения и дефицит мощности вызван повреждениями магистральных сетей, но на Украине продолжают работу все виды генерации энергии.

Также отмечалось, что повреждения в электросети зарегистрированы на востоке страны, а аварийные работы на объекте начнут после получения разрешения от военнослужащих.

14 января 2023 года министр энергетики Украины Галущенко сообщил, что в пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергоинфраструктуры.

Он сообщил, что прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми.

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что после атаки на одном из энергообъектов начался пожар, но в результате случившегося никто из людей не пострадал.

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