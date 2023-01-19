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НовостиПолитика19 января 2023 13:34

Экс-премьер Британии Джонсон призвал Запад поставлять Украине танки

Западные страны должны сфокусироваться на помощи режиму Зеленского, заявил Борис Джонсон
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Борис Джонсон

Борис Джонсон

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны Запада поставлять Украине танки.

"То, на чем мы должны сфокусироваться, – это помощь Украине и предоставление Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему нужны для доведения дела до конца… Дайте им танки. Терять абсолютно нечего", - заявил бывший британский премьер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также Джонсон призвал не загадывать возможные действия российского лидера Владимира Путина в будущем, пошутив, что в настоящее время трудно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике российских властей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.