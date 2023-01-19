Посол России в Лондоне Келин заявил, что поставляемая на Украину западная техника пойдет в расход Фото: REUTERS

Посол России в Британии Андрей Келин считает, что западная техника, которая будет поставляться Украине, пойдет в расход, как это было с предыдущими поставками.

"Эта техника также пойдет в расход, как и предыдущая…", - отметил он в эфире "Россия 24".

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что российские войска уничтожат любое вооружение, которое американцы с союзниками поставляют на Украину, а также не оставят без ответа удары по своей территории, в том числе, Крыму.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.