СМИ: В Киеве повестки раздают коммунальщики Фото: REUTERS

В Киеве повестки начали раздавать коммунальщики, об этом сообщили в украинском интернет издании.

«В Киеве повестки по домам разносят коммунальщики», - сообщило издание в опубликованном видео, записанном в столице.

На видео дворники утверждали, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам.

Коммунальщики отметили, что такой порядок прописан в должностной инструкции.

Как писал сайт KP.RU, 24 ноября 2022 года источник в силовых структурах Херсонской области сообщил, что Зеленский своим личным приказом распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны.

Он отметил, что по сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают.

14 декабря 2022 года замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в Украине в 2023 году могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля 2023 года и уточнила, что все зависит от потребностей армии Украины и ситуации на линии соприкосновения.