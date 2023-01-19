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НовостиПолитика19 января 2023 15:29

Глава военного комитета НАТО Бауэр поддержал поставки танков Украине

Танки необходимы “для решения поставленных задач”, отметил Роб Бауэр
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава военного комитета НАТО Бауэр поддержал поставки танков Украине

Глава военного комитета НАТО Бауэр поддержал поставки танков Украине

Фото: REUTERS

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков ВСУ "для решения поставленных задач".

"Украине необходимы танки для решения поставленных задач…", - заявил он по итогам заседания военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

При этом командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о необходимости поставок ВСУ танков именно западного производства,отметил, что, по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо конкретного производства или вида.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.