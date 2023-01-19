Глава военного комитета НАТО Бауэр поддержал поставки танков Украине Фото: REUTERS

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков ВСУ "для решения поставленных задач".

"Украине необходимы танки для решения поставленных задач…", - заявил он по итогам заседания военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

При этом командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о необходимости поставок ВСУ танков именно западного производства,отметил, что, по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо конкретного производства или вида.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.