В США предрекают дефолт в начале лета 2023 года Фото: REUTERS

В четверг США должны достичь потолка государственного долга и начать применять «экстраординарные меры» во избежание дефолта, который становится возможным в начале лета, об этом предупредили в министерстве финансов.

Как указывалось, что под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Министерство финансов предупреждает, что дефолт нанесет «непоправимый вред» американской экономике, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности.

Министр финансов Джанет Йеллен напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.

Как писал сайт KP.RU, 4 октября 2022 года государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Об этом «рекорде» свидетельствовали цифры, обнародованные Минфином США.

Отмечалось, что по состоянию на 3 октября США были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что в обозримом будущем США придется объявить дефолт по внешнему долгу.

Он отмечал, что финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены.

Напомним, в конце 2021 года президент Байден подписал закон о повышении порога государственного долга США до 31,4 триллиона долларов.