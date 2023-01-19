В НАТО заявили, что конфликт на Украине показал важность запасов оружия Фото: Shutterstock

Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов вооружения и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по результатам заседания комитета на уровне начальников генштабов.

"Запасы оружия… техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования оружия на Украине", - подчеркнул он.

Также Бауэр поддержал поставки танков ВСУ "для решения поставленных задач". При этом командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о необходимости поставок ВСУ танков именно западного производства,отметил, что, по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо конкретного производства или вида.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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