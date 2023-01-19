Представители Минобороны России встретились с премьер-министром ЦАР, фото: пресс-служба Минобороны РФ

Рабочая встреча руководства Министерства обороны России с премьер-министром Центральноафриканской Республики (ЦАР) прошла сегодня, 19 января 2022 года.

В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Также участники встречи детально обсудили общие проекты, международную обстановку, проблемы региональной безопасности, а также подчеркнули важность российско-центральноафриканских связей в оборонной сфере.

Ранее сайт KP.RU писал, что встреча заместителя министра обороны РФ Александра Фомина и министра обороны Республики Мали Садио Камара состоялась в пятницу 11 марта 2022 года. Отмечалось, что генерал-полковник Александр Фомин и полковник Садио Камара во время рабочей встречи подробно обсудили проекты сотрудничества двух военных ведомств в оборонной сфере. Речь шла также о вопросах региональной безопасности в Западной Африке.