В Будапеште призвали власти Закарпатья прекратить зверства против венгров на Украине Фото: REUTERS

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в соцсети назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить «зверства» против венгров.

«Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров», - написал Менцер.

Он подчеркнул, что призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние.

Дипломат добавил, что если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года премьер Венгрии Виктор Орбан появился на публике в футбольном шарфе, на котором крупно и откровенно были изображены контуры «Великой Венгрии».

Словакия, Австрия, Хорватия, Румыния и Украина, к которым отошли части той Венгрии по Трианонскому договору 1920 года.

Орбан заявил, что не хотел никого обидеть, просто на тех территориях проживают миллионы венгров, которые болеют за сборную Венгрии.

Напомним, что в 1920-м Венгрия потеряла 72 процента территории и 64 процента населения.

Премьер Орбан в одной из соцсетей опубликовал карту той самой «Великой Венгрии».

На этой карте есть и Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины. Там проживает более 150 тысяч этнических венгров, которые сполна прочувствовали, что такое тотальная украинизация, и их судьба для Будапешта небезразлична.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Венгрия готова спасти и защитить венгров силой оружия, для чего подготовлены соответствующие военные сценарии.