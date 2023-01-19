Правительство Украины внесло в Раду направленный на запрет УПЦ закон Фото: REUTERS

Правительство Украины внесло на рассмотрение парламента закон, подготовленный по поручению президента Владимира Зеленского, и направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Верховной рады.

Как уточняется в сообщении, инициатором законопроекта, зарегистрированного в Раде сегодня, 19 января, является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил в своем Telegram-канале, что предложенным проектом закона предусматривается внесение изменений в действующие законы страны, которыми "делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр… которых находится за пределами Украины в стране, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины".

Ранее сообщалось, что Зеленский чинит расправу над православной церковью Украины. Президент Украины ввел в действие решение об ограничениях в отношении "связанных с Россией" религиозных организаций.