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НовостиПолитика19 января 2023 19:17

Правительство Украины внесло в Раду направленный на запрет УПЦ закон

Инициатором закона стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Правительство Украины внесло в Раду направленный на запрет УПЦ закон

Правительство Украины внесло в Раду направленный на запрет УПЦ закон

Фото: REUTERS

Правительство Украины внесло на рассмотрение парламента закон, подготовленный по поручению президента Владимира Зеленского, и направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Верховной рады.

Как уточняется в сообщении, инициатором законопроекта, зарегистрированного в Раде сегодня, 19 января, является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил в своем Telegram-канале, что предложенным проектом закона предусматривается внесение изменений в действующие законы страны, которыми "делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр… которых находится за пределами Украины в стране, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины".

Ранее сообщалось, что Зеленский чинит расправу над православной церковью Украины. Президент Украины ввел в действие решение об ограничениях в отношении "связанных с Россией" религиозных организаций.