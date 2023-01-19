Генпрокуратуру просят признать певицу Монеточку иноагентом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой признать певицу Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) иностранным агентом. Также в документе говорится о необходимости проверить её деятельность на предмет дискредитации ВС РФ. Такое обращение на имя руководителя надзорного ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как сообщает RT, причиной для запроса послужило выступление исполнительницы. В Литве певица дала концерт для поклонников, в ходе которого вышла к аудитории с бело-синим флагом в руках (одним из символов российской внесистемной оппозиции).

При этом она, по словам Бородина, скандировала националистические лозунги.

Уточняется, что сейчас Гырдымова уехала из России и с мая 2022 года проживает в Литве. После этого она неоднократно критиковала СВО и действия руководства России.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что Монеточка, раскритиковавшая РФ из-за спецоперации, нарвалась на жесткую критику депутата Госдумы Максима Иванова. Политик удивился, как "стремительно "подешевел" этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину".