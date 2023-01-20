Иммунолог Ярцева предупредила россиян об опасности самостоятельного приема антибиотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила россиянам про правильный прием лекарств при простудных заболеваниях.

Эксперт предупредила, что антибиотики должны применяться только в крайней ситуации. При этом она добавила, что зачастую люди начинают самостоятельный прием антибиотиков из-за высокой температуры или кашля, но ни ОРВИ, ни грипп, ни коронавирус не лечатся такими препаратами. Об этом пишет Lenta.ru.

- Антибиотик - это антибактериальный препарат. ОРВИ вызывается вирусами, то есть никакого отношения к бактериям не имеет. ...когда человек начинает принимать антибиотики, они убивают и наши здоровые бактерии, в том числе и на слизистой, происходит нарушение этого баланса, - объяснила доктор.

Кроме того, Ярцева добавила, что при бесконтрольном применении антибиотиков у человека может произойти такое, что они перестанут оказывать должный эффект в будущем.

Ранее телеканал "360" сообщал, что сбалансированное и полноценное питание способно вылечить различные простудные заболевания. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при возникновении простуды человеку необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витаминов D и С, которые содержатся в морепродуктах, болгарском перце, облепихе и черной смородине.

Также Life.ru писал, что врач-физиотерапевт Сергей Казимов рассказал об основных причинах частых простуд. По словам специалиста, чаще всего болеют пациенты с плохим сном, а также те, у кого имеются проблемы с микрофлорой кишечника.