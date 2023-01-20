RMF: власти Венгрии заблокировали транш помощи Украине от ЕС в размере 500 миллионов евро

Венгрия отказалась голосовать за выделение финансовой помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на приобретение вооружения для Украины. Об этом 19 января 2023 года официально сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата Европейского союза (ЕС).

Уточняется, что речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира. Из него страны ЕС с 24 февраля минувшего года финансируют оружие и защитные средства для Украины.

Власти Венгрии (в первую очередь, глава правительства страны Виктор Орбан и его ближайшие соратники) заявляют о том, что не собираются поддерживать выделение дополнительной финансовой помощи Украине без учета требований Будапешта (о каких именно требованиях и условиях может идти речь, не уточняется). При этом известно, что в настоящее время переговоры между руководством Европейского Союза и венгерскими властями еще продолжаются. Так что, не исключено, что компромисс в конечном счете будет найден и согласие Венгрии на выделение Киеву дополнительных денег все же будет получено руководителями ЕС.

Ранее Виктор Орбан и другие высокопоставленные представители руководства Венгрии публично заявляли о том, что не поддерживают политику ЕС по украинскому вопросу и считают крайне ошибочными масштабные военные поставки Киеву и антироссийские санкции Запада.