Умер Дэвид Кросби, американский певец

Дэвид Кросби умер в США в возрасте 81 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знамениты американский певец-автор песен и гитарист Дэвид Кросби скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Информацию о смерти музыканта распространило издание Variety, ссылаясь на официальное заявление представителя Кросби.

При этом причины смерти рок-музыканта Кросби на данный момент пока не называются. Дата похорон Кросби (как и то, где именно будет похоронен американский певец) не сообщается.

Кросби являлся одним из основателей двух популярных и чрезвычайно влиятельных рок-групп 60-х годов, Byrds и Crosby, Stills & Nash, которые позже были переименованы в Crosby, Stills, Nash & Young.

Кросби был введён в Зал славы рок-н-ролла дважды: один раз за его работу в The Byrds и один раз по своей работе с Crosby, Stills & Nash.

За свою весьма длительную музыкальную карьеру, которая насчитывала более трёх десятилетий, Кросби накопил множество золотых и платиновых дисков. Однако успех Кросби довольно часто омрачался его личными проблемами. Так, по данным американских СМИ, он всю свою жизнь боролся с наркотической зависимостью. Кроме того, за хранение наркотических веществ Дэвида Кросби неоднократно заключали под арест. Тем не менее, несмотря на это, как пишет Variety, Кросби стал знаковой фигурой и одним из любимых музыкантов для целого поколения жителей Соединенных Штатов.