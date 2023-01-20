В Пентагоне сообщили, что США одобряют стремление Украины захватить территорию Крыма

Пентагон объявил о том, что Вашингтон готов помогать Украине бороться за Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США будут активно поддерживать Украину, включая гипотетическую операцию ВСУ по "захвату Крыма". С соответствующим официальным публичным заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе своего брифинга, который транслировался на видеохостинге YouTube.

"США всячески помогают Украине, поддерживают ее Вооруженные силы, и это министерство обороны США не раз заявляло. Отмечу, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя и возможную операцию ВСУ в Крыму", - сообщила представитель военного ведомства Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине "нацелиться на Крым" и наносить мощные удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Информацию об этом распространила влиятельная американская газета The New York Times. Журналисты издания подчеркивают, что Вашингтон готов пойти на такой резкий конфронтационный шаг, несмотря на то, что такие действия вполне могут привести к эскалации конфликта на Украине.