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НовостиПолитика20 января 2023 3:00

CNN: глава Пентагона Остин не смог убедить Германию передать Украине танки Leopard

Новоиспеченный министр обороны ФРГ Писториус на активные уговоры своего коллеги из США на поддался
Александр КИСЛОВ
Борис Писториус очень не хочет передавать Украине немецкие боевые танки

Борис Писториус очень не хочет передавать Украине немецкие боевые танки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел договориться с новоиспеченным министром обороны Германии Борисом Писториусом по вопросу о предоставлении Украине немецких танков Leopard. Информацию об этом распространил влиятельный американский телеканал CNN.

По данным источников канала, Остин активно пытался убедить Писториуса в том, что передача произведенных в ФРГ танков якобы очень поможет ВСУ на поле боя. Однако высокопоставленный немецкий чиновник остался непреклонен и на уговоры своего американского коллеги в конечном счете так и не поддался.

Сейчас американская администрация ищет новые аргументы, чтобы убедить Писториуса и его непосредственного начальника - федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Однако, как сообщают собеседники CNN, в американском Белом доме полагают, что сейчас "ситуация зашла в тупик" и в самое ближайшее время современных европейских танков боевики Вооруженных сил Украины, по всей видимости, совершенно точно не получат.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский полон оптимизма и считает, что Германия в результате сложных переговоров все же не будет отказываться от передачи танков. CNN отмечает, что оптимизм Зеленского власти Соединенных Штатов категорически не разделяют и в подобный вариант развития событий не очень верят, так как позиция Писториуса по вопросу непредоставления ВСУ немецких танков кажется Вашингтону крайне твердой.