CNN: глава Пентагона Остин не смог убедить Германию передать Украине танки Leopard

Борис Писториус очень не хочет передавать Украине немецкие боевые танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел договориться с новоиспеченным министром обороны Германии Борисом Писториусом по вопросу о предоставлении Украине немецких танков Leopard. Информацию об этом распространил влиятельный американский телеканал CNN.

По данным источников канала, Остин активно пытался убедить Писториуса в том, что передача произведенных в ФРГ танков якобы очень поможет ВСУ на поле боя. Однако высокопоставленный немецкий чиновник остался непреклонен и на уговоры своего американского коллеги в конечном счете так и не поддался.

Сейчас американская администрация ищет новые аргументы, чтобы убедить Писториуса и его непосредственного начальника - федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Однако, как сообщают собеседники CNN, в американском Белом доме полагают, что сейчас "ситуация зашла в тупик" и в самое ближайшее время современных европейских танков боевики Вооруженных сил Украины, по всей видимости, совершенно точно не получат.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский полон оптимизма и считает, что Германия в результате сложных переговоров все же не будет отказываться от передачи танков. CNN отмечает, что оптимизм Зеленского власти Соединенных Штатов категорически не разделяют и в подобный вариант развития событий не очень верят, так как позиция Писториуса по вопросу непредоставления ВСУ немецких танков кажется Вашингтону крайне твердой.