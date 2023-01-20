В Дании назвали отправку Украине своих гаубиц Caesar "болезненным шагом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передача Киеву датских гаубиц Caesar стала «болезненным» шагом, лишившим Данию важного элемента обороны. Такое заявление в беседе с газетой Berlingske сделал старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Ранее датские власти приняли решение о передачи Киеву всех 19 гаубиц САУ CAESAR, заказанных у Парижа.

По словам Кристенсена, в этом случае речь шла не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляет боевую основу датской армии. «Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», - заявил эксперт.

Кристенсен также заявил, что Копенгаген годами ожидал появления подобной артиллерийской системы, а данные гаубицы планировали включить в состав формирующейся бригады, численность которой должна была составлять четыре тысячи человек.

Аналитик критически отнесся к словам министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена о том, что уже ведется работа по поиску замены Caesar. Кристенсен заявил, что найти подобную систему возможно, но на данный момент заказы на военную технику делает «весь мир».