В Госдуме не сомневаются, что Россия придет к переговорам по ситуации в Украине Фото: Александр КОЦ

Член Комитета по обороне Государственной Думы Виктор Заварзин оценил перспективы переговоров России и Украины. Депутат отметил, что рано или поздно стороны придут к тому, что нужно обсуждать сложившуюся ситуацию.

- Мы не отказываемся от переговоров, но для них должна быть основа. А о чем говорить? Мы должны выполнить задачи, которые поставил президент, - сказал Заварзин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

К тому же, украинская сторона пока не готова к взаимодействию. Михаил Зеленский принял закон, который запрещает вести переговоры с Россией. В этой ситуации важен еще один фактор – переговоры предстоит вести не с Киевом, а с Вашингтоном.

- С Зеленским не о чем говорить. Я уверен, потом будет переговорный процесс с США. Запад начинает распространять слухи, что есть оружие, которое ударит по Крыму. Вот о чем надо говорить, - отметил политик.

Депутат уверен, что в дальнейшем переговоры состояться, но только когда будет ясен их предмет. Стороны должны понимать, о чем разговаривать, а не просто смотреть друг на друга.

-Россия всегда готова к предметным, нормальным переговорам, - заключил он.

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