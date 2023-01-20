Суд в США взыскал с Трампа около 1 млн долларов по "несостоятельному иску" против Хиллари Клинтон Фото: REUTERS

Суд в штате Флорида взыскал около 1 миллион долларов с бывшего американского президента Дональда Трампа и его адвоката по их иску к экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, указав на «несостоятельность обвинений».

«Это дело не следовало открывать … Несостоятельность обвинений была очевидна с самого начала», - приведены слова судьи Дональда Миддлбрука в постановлении федерального суда южного округа штата Флорида.

Бывший глава Белого дома и его адвокат Алина Хабба обвиняли госсекретаря США и 30 других ответчиков в попытке опорочить Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Обвинители требовали компенсаций на сумму 70 млн долларов. Обвиняемые в ноябре 2022 года подали в суд ответное ходатайство, назвав такие претензии безосновательными, а также потребовав взыскать с экс-президента и более 1 млн долларов.

«Ни один разумный юрист не стал бы подавать этот иск … Трамп и его адвокаты злоупотребляют судебной системой», - заявил судья, удовлетворив ответное ходатайство, а также оштрафовав Трампа и Хаббу на 937,9 тысяч долларов.