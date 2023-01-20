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НовостиЭкономика20 января 2023 9:41

Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 8,2% в 2022 году

РФ стала вторым крупнейшим поставщиком черного золота в КНР й после Саудовской Аравии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 8,2% в 2022 году

Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 8,2% в 2022 году

Фото: REUTERS

Россия нарастила поставки нефти в Китай в прошлом году на 8,2% – до 86,24 миллиона тонн, сообщает Главное таможенное управление КНР.

По информации Reuters, стоимость купленной у России нефти за год выросла на 43,9% по сравнению с 2021 годом и достигла 58,37 миллиарда долларов. РФ стала вторым крупнейшим поставщиком черного золота в Китай после Саудовской Аравии.

Среди основных импортеров нефти также значатся Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Напомним, ранее стало известно, что Китай расширил ассортимент импорта российской нефти. Речь идет о редком арктическом сорте Arco. КНР уже закупил три партии сырой нефти из Арктики, в том числе, высокосернистую и плотную разновидность Arco. Первые поставки в Китай стартовали еще в ноябре 2022 года. Трейдеры считают, что эти закупки, возможно, вытеснят ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.