Киевский режим «дерусифицировал» более двух тысяч топонимов Фото: REUTERS

На Украине киевские власти переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по «дерусификации» страны, об этом сообщили в украинском интернет-издании в Telegram-канале.

«В целом в 33 украинских городах переименовали за 2022 год более 2213 топонимов», - говорится в сообщении.

Издание отметило со ссылкой на инфографику Transparency International Ukraine, что Киев стал лидером по количеству переименований за последний год.

В статье подчеркнули, что в столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

В публикации уточнили, что больше всего переименовали в городе Винница – 232 названия.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня 2022 года в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете на произведения граждан России и ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Белоруссии, а также неподконтрольных Киеву территорий.

Отмечалось, что целями законопроекта являются запрет импорта издательской продукции из России, Белоруссии и освобожденных территорий, «усиление законодательных ограничений относительно ввоза и распространения издательской продукции антиукраинского содержания и недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри».

Депутаты Рады заявили, что целью такой инициативы ставилась задача «перекрыть влияние «русского мира» на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и внутри страны».