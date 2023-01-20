Зеленский снова попросил у Запада ускорить поставки вооружений
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Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в ходе трансляция на сайте Пентагона снова попросил у министров обороны западных стран ускорить поставки Киеву танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны.
«Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали», - сказал Зеленский.
Он пояснил, что «сотни благодарностей - это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не могут заменить словами пушки, которые нужны нам...».
Он призвал страны Запада «действовать быстрее».
Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года американский экономист Ричард Вольф заявил, что Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии.
Он написал, что если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее.
Он отметил, что союзникам Украины не нужно было бы их отдавать.
9 января 2023 года глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard.
Также 9 января 2023 года Sky News сообщило, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Предполагается, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2.
8 января 2023 года сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.