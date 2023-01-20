Зеленский снова попросил у Запада ускорить поставки вооружений Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в ходе трансляция на сайте Пентагона снова попросил у министров обороны западных стран ускорить поставки Киеву танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны.

«Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что «сотни благодарностей - это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не могут заменить словами пушки, которые нужны нам...».

Он призвал страны Запада «действовать быстрее».

Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года американский экономист Ричард Вольф заявил, что Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии.

Он написал, что если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее.

Он отметил, что союзникам Украины не нужно было бы их отдавать.

9 января 2023 года глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard.

Также 9 января 2023 года Sky News сообщило, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Предполагается, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2.

8 января 2023 года сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.