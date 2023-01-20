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НовостиПолитика20 января 2023 11:17

На Херсонском направлении уничтожили американскую САУ М109 PALADIN

САУ была уничтожена на огневой позиции
Сергей ГАПЧУК
На Херсонском направлении уничтожили американскую САУ М109 PALADIN

На Херсонском направлении уничтожили американскую САУ М109 PALADIN

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве обороны России сообщили, что на Херсонском направлении была уничтожена американская САУ М109 PALADIN.

«На Херсонском направлении уничтожена на огневой позиции американская самоходная установка М109 PALADIN противника», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы РФ освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР.

17 января 2023 года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о весомых успехах российских войск, подчеркнув, что после занятия железнодорожной станции Соль в районе этого Соледара перерезано сообщение и снабжение ВСУ между Северском и Артемовском, а последний, по его словам, рассчитывают занять в скором времени.

12 января 2023 года Минобороны РФ сообщило, что вечером было завершено освобождение Соледара, который, как подчеркнули в российском военном ведомстве, имеет особое значение для успешного продолжения наступательных действий, в том числе на Артемовск.