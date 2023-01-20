На Херсонском направлении уничтожили американскую САУ М109 PALADIN Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве обороны России сообщили, что на Херсонском направлении была уничтожена американская САУ М109 PALADIN.

«На Херсонском направлении уничтожена на огневой позиции американская самоходная установка М109 PALADIN противника», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы РФ освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР.

17 января 2023 года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о весомых успехах российских войск, подчеркнув, что после занятия железнодорожной станции Соль в районе этого Соледара перерезано сообщение и снабжение ВСУ между Северском и Артемовском, а последний, по его словам, рассчитывают занять в скором времени.

12 января 2023 года Минобороны РФ сообщило, что вечером было завершено освобождение Соледара, который, как подчеркнули в российском военном ведомстве, имеет особое значение для успешного продолжения наступательных действий, в том числе на Артемовск.