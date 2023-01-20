Захарова прокомментировала сообщения о связи американских СМИ с Соросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае, если американские средства массовой информации действительно связаны с миллиардером Джорджем Соросом, получая деньги за то, чтобы публиковались отдельные инфоповоды, вся демократия США будет брошена «на помойку истории». Такое заявление сделала официальный министр иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее телеканал Fox News опубликовал сообщение, что Сорос в течение многих лет якобы финансировал 54 влиятельных деятелей американских СМИ, в том числе, журналистов, телеведущих, репортеров, главредов NBC, CBS, CNN, NPR, а также Bloomberg и Washington Post. По данным MRC Business, за это время миллиардер потратил примерно 131 млн долларов для того, чтобы 253 СМИ освещали происходящие в мире события так, как хочет того он.

«Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории», - написала российский дипломат в своем Telegram-канале .

Захарова отметила, что именно в США всегда говорили о свободе и беспристрастности средств массовой информации, указывая на то, что СМИ являются основой демократического государства.