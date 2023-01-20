В МИД Британии заявили, что страна хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России Фото: REUTERS

Британия присоединилась к группе стран, планирующих создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль, об этом говорится в заявлении МИДа страны, опубликованном на сайте правительства.

"Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины…", - отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, в минувший четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал к созданию "трибунала в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсуждению использования госактивов России "для репараций Киеву".

Ранее МИД Франции официально заявил о начале работы по созданию так называемого "специального трибунала в отношении России" из-за действий ВС РФ на Украине.

Также ранее Полянский заявил, что ООН не имеет полномочий на создание "трибунала против России". Зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что до реального создания "трибунала" дело не дойдет.