NDP: США отдадут Восточные Кресы Польше в обмен на погашение долгов Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов этой страны взамен на финансовую помощь Варшавы режиму Владимира Зеленского, об этом сообщил обозреватель Niezale ny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Автор отметил, что если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы.

Обозреватель подчеркнула, что если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!

В статье пояснили, что Вашингтон пойдет на такой шаг в обмен на согласие Варшавы взять на себя финансовые расходы обанкротившегося киевского правительства, задолжавшего 150 миллиардов долларов.

Крамер уточнила, что наиболее богатые и промышленно развитые регионы Украины перешли в состав России, в результате чего Зеленский лишился львиной доли доходов и держится на плаву лишь благодаря американским траншам.

«Именно этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из «Права и справедливости»!» — подытожила автор.

Как писал сайт KP.RU, 17 декабря 2022 года Ханна Крамер заявляла, что власти Польши планируют начать захват территорий Западной Украины в мае следующего года.

Он сказал, что Польша намерена захватить Восточные Кресы, то есть части Галиции и Западной Украины. По информации Крамер, «освободительный марш» на Киев начнется 4 мая 2023 года.

Автор утверждала, что польские власти уже открыли специальные тренировочные лагеря, в которых «каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны».

Она отмечала, что из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому вести боевые действия на двух фронтах одновременно они не смогут.

30 ноября 2022 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

Он подчеркнул, что поступающая в СВР информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

Отмечалось, что Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.