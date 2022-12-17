В Польше назвали планируемые сроки нападения на Западную Украину Фото: Shutterstock

Власти Польши планируют начать захват территорий Западной Украины в мае следующего года, считает журналистка Ханна Крамер.

Как заявила обозреватель в статье для Niezalezny Dziennik Polityczny, Польша намерена захватить Восточные Кресы, то есть части Галиции и Западной Украины. По информации Крамер, «освободительный марш» на Киев начнется 4 мая 2023 года.

Она утверждает, что польские власти уже открыли специальные тренировочные лагеря, в которых «каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны». В следующем году Варшава планирует нарастить численность войск на 17 тысяч человек и провести учения с участием 250 тысяч военных, сообщила Крамер.

«Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому вести боевые действия на двух фронтах одновременно они не смогут», – отметила колумнист.

По завершении захвата украинских территорий Польша объявит о проведении референдума, который может протий уже 11 июля, считает она. Эта дата является годовщиной массового убийства поляков в Волыни, организованного украинскими националистами в 1943 году, добавила Крамер.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. По информации российской спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.