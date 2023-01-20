Spiegel: разведка ФРГ сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском Фото: REUTERS

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на этой неделе представила депутатам Бундестага доклад, свидетельствующий о трехзначных цифрах потерь украинской армии в районе Артемовска (Бахмута), об этом сообщило издание Der Spiegel.

«Федеральная разведывательная служба проинформировала депутатов о ситуации на секретном совещании на этой неделе», - указало издание.

В публикации отмечалось, то, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки.

Журналисты подчеркнули, что согласно анализу, если Бахмут падет, это повлияет на всю линию обороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года Пригожин сообщал об освобождении Соледара.

Он подтвердил о полном освобождении и зачистке территории Соледара от подразделений украинской армии, а также, что из города вывели мирных жителей.

Пригожин отмечал, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Агентство Bloomberg сообщало, что Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления.

Издание отмечало, что российское наступление в районе обоих населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.

Минобороны России сообщало, что бои за город Соледар в ДНР перешли в решающую стадию. Отмечалось, что подразделения ВДВ блокировали этот населенный пункт с северного и южного направлений.

Спецкор КП Александр Коц отмечал, что в Соледаре полгода перемалывались боеспособные части ВСУ.