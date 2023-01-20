В ЕС не определились с датой принятия десятого пакета санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, а сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих ограничений, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

«Я уверен, что у государств ЕС есть идеи по поводу новых санкций», - сказал он.

Он отметил, что не может комментировать, какие именно секторы это затронет.

Собеседник подчеркнул, что мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире.

Он уточнил, что мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД.

Он подытожил, что нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года был опубликован и вступил в силу девятый пакет санкций стран Европейского союза против России.

В список рестрикций попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.

Ранее совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Ограничения направлены на усиление давления на РФ и ее правительство. Уточнялось, что очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщал, что в новые санкции включат 168 российских компаний преимущественно из военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов.