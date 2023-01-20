Депутат Бундестага напомнил о советских танках, стоящих перед парламентом Германии

Депутат Бундестага Петр Быстрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат немецкого парламента Петр Быстрон во время обсуждения вопроса о поставках немецких танков на Украину под неодобрительные крики коллег напомнил им историю и о том, для чего стоят у стен Бундестага русские танки. Трансляция выступления велась на сайте парламента Германии.

«Это интересный подход, который вы здесь используете. Немецкие танки против России на Украине», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что «кстати, ваши деды тоже пытались сделать тогда с мельниками и бандерами, и каков результат?».

Парламентарий напомнил, что «невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон и, в конце концов, русские танки здесь, в Берлине, и два из них стоят здесь, впереди».

«И вы должны проходить мимо них каждое утро и помнить», - призвал Быстрон коллег в завершении своей речи.

Как писал сайт KP.RU, ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснял, какое оружие из нового американского пакета Киеву самое опасное.

По его словам, о сроках отправки американского оружия не сообщается, но думается, что появится оно на Украине в ближайшее время.

Баранец отметил, что боевая машина пехоты Bradley - это неплохая машина (поступила на вооружение в 1981 году), она активно применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане. Однако, купила «Брэдли» только одна страна - Саудовская Аравия.Так как у машины слабая броня, которую берут даже самые примитивные гранатометы.

Он подчеркнул, что другую боевую машину «Страйкер» «шапками не закидать», а придется бить и гранатометами, и танками, и пушками, и ударными беспилотниками типа «Ланцет» или же «Герань-2», и, конечно, - нашим лучшим противотанковым комплексом «Корнет».

По словам Баранца, один из способов решения этой проблемы - бить потоки оружия с Запада уже на «точках входа» на Украину. Поэтому нужны не только массированные ракетные удары по железным дорогам, мостам и туннелям Украины, но и мощные авиационные операции. Средства для этого у нас есть.

Он подытожил, что «никого не стращают эти внушительные списки западных вооружений... Наша оборонка давно перешла на особый режим работы».