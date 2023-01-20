Боррель вспомнил о российских победах над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию страной, “привыкшей бороться до конца”, а также вспомнил ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца… Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером… Поэтому именно св настоящее время следует продолжать вооружать Украину", – сказал он в ходе церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума "Новая экономика".

Также Боррель отметил, что государства Евросоюза предоставили Украине всего почти 50 миллиардов евро помощи, из них 10 миллиардов - в военной сфере.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 января 2023 года публикует сайт KP.RU.