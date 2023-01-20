Раненая военкор Readovka Анастасия Елсукова прооперирована, ее состояние стабильно

Редакция издания Readovka сообщила о состоянии здоровья своего раненного в Соледаре военкора Анастасии Елсуковой.

«Сейчас состояние Насти стабильно. Она мужественно перенесла операцию», - говорится в распространенном заявлении

В издании подчеркнули, что Анастасия передала слова благодарности всем, кто помог ей, в особенности нашим бойцам.

Как пояснили, редакция остается на связи с Анастасией и будет сообщать о ее состоянии.

В издании пояснили, что военкор Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу в Соледаре, куда поехала с группой других корреспондентов. Все они попали под обстрел, но, к сожалению, именно ей не посчастливилось получить сразу несколько осколочных ранений.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 20 января, срьезное ранение в Соледаре получила военкор издания Readovka Анастасия Елсукова, ей раздробило колено.

Издание сообщало, что ранение в ногу военкор Анастасия Елсукова получила при выполнении редакционного задания в Соледаре, была эвакуирована в госпиталь в Первомайске.

Отмечалось, что у нее раздроблено колено, ей делали операцию.

В сообщении уточнялось, что Елсукова была ранена вблизи линии соприкосновения

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