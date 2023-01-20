Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 января 2023 16:03

Раненая военкор Readovka Анастасия Елсукова прооперирована, ее состояние стабильно

В редакции сообщили, что Настя поблагодарила всех, кто помогал ей
Сергей ГАПЧУК
Раненая военкор Readovka Анастасия Елсукова прооперирована, ее состояние стабильно

Раненая военкор Readovka Анастасия Елсукова прооперирована, ее состояние стабильно

Редакция издания Readovka сообщила о состоянии здоровья своего раненного в Соледаре военкора Анастасии Елсуковой.

«Сейчас состояние Насти стабильно. Она мужественно перенесла операцию», - говорится в распространенном заявлении

В издании подчеркнули, что Анастасия передала слова благодарности всем, кто помог ей, в особенности нашим бойцам.

Как пояснили, редакция остается на связи с Анастасией и будет сообщать о ее состоянии.

В издании пояснили, что военкор Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу в Соледаре, куда поехала с группой других корреспондентов. Все они попали под обстрел, но, к сожалению, именно ей не посчастливилось получить сразу несколько осколочных ранений.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 20 января, срьезное ранение в Соледаре получила военкор издания Readovka Анастасия Елсукова, ей раздробило колено.

Издание сообщало, что ранение в ногу военкор Анастасия Елсукова получила при выполнении редакционного задания в Соледаре, была эвакуирована в госпиталь в Первомайске.

Отмечалось, что у нее раздроблено колено, ей делали операцию.

В сообщении уточнялось, что Елсукова была ранена вблизи линии соприкосновения

Ранее, 23 октября 2022 года военный корреспондент Семен Пегов, автор проекта WarGonzo, получил ранение под Донецком.

1 июня 2022 года корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.