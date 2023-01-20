В Чечне хотят запустить производство "Джихад-машины" для военных нужд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Республики Чечня ведут переговоры о начале производства легкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто". Об этом ТАСС рассказали сегодня, 20 января, в местном правительстве, отметив, что новая техника, получившее название "Джихад-машина", впоследствии будет проходить испытания в Российском университете спецназа.

"... Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели несколько рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга России… обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто"... с проведением испытаний в Российском университете спецназа", - уточнил собеседник ТАСС.

Также он добавил, что в региональном правительстве прорабатывается вопрос открытия крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники.

Курские предприятия готовы выпускать продукцию для армии, сообщили в администрации региона. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов побывали на нескольких предприятиях, которые уже перепрофилировали производство, оценили мощности, узнали о планах .