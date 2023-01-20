В Киеве заявили, что ВСУ уступает армии России по количеству некоторых видов вооружений Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины уступают армии России по количеству некоторых видов вооружений, об этом заявил в эфире телеканала замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.

«В некоторых видах вооружений у нас и до сих пор большая диспропорция [в сравнении с ВС РФ]: один к трем или один к пяти и более», - сказал Сибига.

Он пояснил, что например, по артиллерийским системам или артиллерийским снарядам к определенным системам. И это нужно выровнять.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года официальный представитель МИД России мария Захарова в связи с планировавшимися поставками оружия напомнила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она добавила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

20 января 2023 года Мария Захарова подчеркнула, что Украиной управляет «партия войны», поэтому мирные переговоры Москвы и Киева невозможны.