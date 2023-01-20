Стоматолог Автандилян: Чеснок бесполезен при зубной боли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала россиянам, что использовать при зубной боли чеснок бесполезно.

- В народе есть мнение, что от зубной боли может спасти раздавленный зубчик чеснока, приложенный к болезненному участку. В состав растения входит аллицин - химическое вещество с ярким бактерицидным действием, но оно не имеет ничего общего с обезболивающим, - объяснила доктор.

При этом Автандилян добавила, что наоборот, такая чесночная примочка может вызвать еще больший дискомфорт. Об этом пишет Газета.Ru.

- У человека могут появиться жжение, раздражение десен и даже ожог слизистой. Применять данный способ категорически не рекомендуется, - заявила эксперт.

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