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НовостиПолитика20 января 2023 19:16

Американский генерал Милли считает, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем

Русским и украинцам пора сесть за стол переговоров, отметил генерал Марк Милли
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Американский генерал Милли считает, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем

Американский генерал Милли считает, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Этот конфликт, как и многие другие, должен завершиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров", — отметил он в ходе пресс-конференции по результатам прошедшей в Германии встречи контактной группы по поддержке Киева.

Об окончании боевых действий через переговоры переговоры говорили власти США, Украины и большинство европейских лидеров, добавил военный. По словам Милли, обе стороны уже понесли значительные потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 января 2023 года публикует сайт KP.RU.