Американский генерал Милли считает, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем Фото: REUTERS

Конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Этот конфликт, как и многие другие, должен завершиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров", — отметил он в ходе пресс-конференции по результатам прошедшей в Германии встречи контактной группы по поддержке Киева.

Об окончании боевых действий через переговоры переговоры говорили власти США, Украины и большинство европейских лидеров, добавил военный. По словам Милли, обе стороны уже понесли значительные потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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