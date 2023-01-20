WhatsApp добавил функцию отправки сообщений самому себе Фото: Иван МАКЕЕВ

Мессенджер WhatsApp* ввел возможность отправки сообщений самому себе, об этом написал портал Verge.

Уточняется, что функция стала доступной на текущей неделе. Пользователи теперь могут отправлять самим себе быстрые заметки, ссылки, фотоснимки и просматривать эти сообщения на разных устройствах.

Также в обновлении WhatsApp* теперь появилась возможность вести поиск в чате по дате.

Ранее Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя через WhatsApp*. Для этого человеку достаточно открыть вредоносное фото или видео, и его личная информация, в том числе данные всех приложений с логинами и паролями, окажутся у преступников.

Также ранее сообщалось, что у нескольких миллионов россиян с 1 апреля 2022 года перестанет работать WhatsApp*, причем это не связано ни с какими санкциями. Разработчики этого мессенджера постепенно отказываются от поддержки старых операционных систем, улучшая свой продукт.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской