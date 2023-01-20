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НовостиОбщество20 января 2023 19:59

WhatsApp* добавил функцию отправки сообщений самому себе

Функция стала доступной пользователям на этой неделе
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
WhatsApp добавил функцию отправки сообщений самому себе

WhatsApp добавил функцию отправки сообщений самому себе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мессенджер WhatsApp* ввел возможность отправки сообщений самому себе, об этом написал портал Verge.

Уточняется, что функция стала доступной на текущей неделе. Пользователи теперь могут отправлять самим себе быстрые заметки, ссылки, фотоснимки и просматривать эти сообщения на разных устройствах.

Также в обновлении WhatsApp* теперь появилась возможность вести поиск в чате по дате.

Ранее Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя через WhatsApp*. Для этого человеку достаточно открыть вредоносное фото или видео, и его личная информация, в том числе данные всех приложений с логинами и паролями, окажутся у преступников.

Также ранее сообщалось, что у нескольких миллионов россиян с 1 апреля 2022 года перестанет работать WhatsApp*, причем это не связано ни с какими санкциями. Разработчики этого мессенджера постепенно отказываются от поддержки старых операционных систем, улучшая свой продукт.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской