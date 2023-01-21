Евгений Пригожин резко высказался о властях США после заявления Вашингтона о санкциях против ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин выступил с резонансным заявлением о Соединенных Штатах Америки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель ЧВК (частной военной компании) "Вагнер" Евгений Пригожин после сообщений о том, что США хотят ввести новые жесткие санкции против группы в связи с ее квалификацией в качестве значимой транснациональной преступной организации назвал американцев "коллегами".

"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - цитирует официальное заявление Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что на следующей неделе Вашингтон намеревается ввести новые жесткие санкции против ЧВК «Вагнер», а Министерство финансов США включит компанию в список международных преступных организаций.

Также сообщалось, что включение ЧВК в этот список позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Поводом для подобных мер станет активно участие частной военной компании, основанной Евгением Пригожиным, в специальной военной операции РФ на Украине. В частности, речь идет о выполнении "вагнеровцами" боевых задач на различных участках линии соприкосновения, в том числе, в Донбассе (именно бойцы ЧВК, как сообщали в Минобороны РФ, принимали непосредственное участие в штурме городских кварталов города Соледар).