США вместе с союзниками решили ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из РФ

В отношении российских нефтепродуктов будет действовать двойной потолок цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и представители других западных стран, которые принимают участие в политике потолка цен на доставляемую по морю сырую нефть из РФ, решили ввести два предела стоимости на российские нефтепродукты.

Соответствующее решение было официально одобрено 20 января 2023 года по итогам онлайн-встречи первого замминистра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо с представителями стран коалиции.

«Участники встречи согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — отмечается в официальном заявлении американского Минфина. Известно, что, согласно принятых условиям, западные государства решили разделить ограничения на российские нефтепродукты на два самостоятельных потолка цен: один из них представляет собой ограничения на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью, а другой - на торгующиеся со скидкой нефтепродукты.

Напомним, 5 декабря 2022 года стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня Европа ввела запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый потолок цен.

Под соглашением о верхнем лимите цен на российскую нефть подписались страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и ЕС.

Россия довольно жестко ответила на введенные недружественными странами ограничения, отказавшись поставлять свое черное золото и нефтепродукты государствам, которые поддержали введение потолка цен. Любые исключения возможны исключительно по личному решению российского президента Владимира Путина.