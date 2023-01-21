На Украине в зоне СВО погиб американский спецназовец, примкнувший к ВСУ

Боец спецназа США погиб в зоне проведения военной спецоперации России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский спецназовец Даниэл Свифт погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Предполагается, что это произошло во время наступления России на востоке Украины.

Информацию об этом публично распространил официальный представитель Военно-морских сил (ВМС) США.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США [Дэниэла Свифта], воюющего на Украине», — рассказали американскому журналу Time в командовании Военно-морских сил Соединенных Штатов. Также там подтвердили тот факт, что Свифт ранее прибыл на Украину для участия в боевых действиях на стороне армии этой страны. В боях в каких именно населенных пунктах успел поучаствовать американский спецназовец, в публикации Time не уточняется.

Интересно также отметить тот факт, что Свифт на протяжении последних лет числился дезертиром - он самовольно оставил военную службу еще в 2019. Тем не менее, такой статус не помешал ему отправиться на Украину - у местных Вооруженных сил абсолютно никаких вопросов к прошлому американского гражданина, неожиданно решившего примкнуть к боевикам ВСУ, не возникло.